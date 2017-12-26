"Газпром" насчитывает Украине пеню: в "Нафтогазе" долг не признают

Российский "Газпром" заявляет о взыскании с НАК "Нафтогаз Украины" арбитражным судом Стокгольма 1,8 миллиона долларов штрафа за просрочку платежа за поставленный газ.

Как информирует "Слово и Дело", об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, передают российские СМИ.

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"Газпром" пока не получил от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, штрафы за просрочку платежа составляют 1,8 миллиона долларов, - сказал он.

По словам Медведева, каждый день просрочки обходится украинской компании в 600 тысяч долларов.

В ответ коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей Facebook- странице зявил, что проценты, которые каждый день насчитываются по исковым требованиям "Нафтогаза Украины" к российскому монополисту - компании "Газпром" в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, составляют от $1 млн до $3 млн.

Он также напомнил, что решение по данному спору должно быть принято в феврале.

Напомним, Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" на $56 млрд по положению "бери или плати" в 2012-2017 годах.

В целом "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по всем спорным вопросам по контракту на поставку газа, заявляют в госхолдинге.