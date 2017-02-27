Газпром назвал цену нефти, "которая устроит всех"

Цена на нефть в $60 за баррель устраивает как потребителей, так и производителей. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

"Расчеты показывают, что если страны ОПЕК сохранят и не будут нарушать соглашение (по сокращению добычи нефти, - ред.), то цена на нефть может подняться и до $60 (за баррель, - ред.). Это должно всех устроить, потому что это нормальная цена на этих условиях. Поэтому оно (соглашение) может и не продляться, просто страны автоматически будут работать по этому режиму", - сказал Зубков.

Напомним, ранее сообщалось, что список сортов нефти, используемых для расчета цены Brent, расширят до конца 2017 г.

Источник: ТАСС