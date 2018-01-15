"Газпром" не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа. Об этом 15 января заявил журналистам заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?", - сказал он.

Напомним, 22 декабря в "Нафтогазе Украины" заявили, что выиграли арбитраж против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. В частности, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для "Нафтогаза" во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м. Отмечалось, что благодаря пересмотру контрактной цены, "Нафтогаз" сэкономил на приобретенном в 2014-2015 г. газе 1,8 млрд долларов.

В Украине это решение назвали исторической победой.

При этом, по версии "Газпрома", арбитраж обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить более двух миллиардов долларов за поставленный газ, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Помимо этого, в "Газпроме" утверждают, что суд обязал "Нафтогаз" с 2018 года ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа и отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цены газа с мая 2011 года по апрель 2014 года.

Также, по информации российской стороны, к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство и устанавливается обязательность применения положений "бери или плати" в конце срока действия контракта.

Таким образом, российский монополист также заявил о своей победе в Стокгольмском арбитраже по делу о поставках газа в Украину.