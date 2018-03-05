"Газпром" не сможет разорвать контракт на транзит газа - "Нафтогаз"

Контракты между Газпромом и Нафтогазом завершатся в конце 2019 года, и российской стороне не стоит рассчитывать, что их удастся расторгнуть через Стокгольмский арбитраж раньше этого срока.

Об этом на брифинге сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Укринформ.

"Эта информация касается только намерения Газпрома обратиться в арбитраж. В соответствии с нашими контрактами, предусмотрена определенная процедура, которую стороны должны выдержать до того времени, пока они реально смогут обратиться в арбитраж. По контракту на поставку газа есть 30 дней, в течение которых стороны должны постараться прийти к согласию, и только после того, как они не смогли этого сделать, одна из сторон может обратиться в арбитраж. По контракту на транзит газа такая процедура предусматривает 45 дней на соответствующие переговоры", - проинформировал Витренко.

Он подчеркнул, что Нафтогаз не видит оснований для расторжения договора на транзит, а те причины, которые называет Газпром как основание для расторжения или пересмотра контракта на транзит, для украинской стороны неприемлемы.

"Даже если через 45 дней Газпром обратится в арбитраж, такой арбитраж будет длиться годами. Контракт на транзит завершается 31 декабря 2019 года. Ждать, что к этому времени завершится арбитраж, нет особого смысла. На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не состоится. Контракты не будут расторгнуты и будут существовать до 2019 года, если только Газпром не будет действовать неправовым способом - тогда контракты и на поставку, и на транзит останутся действующими до их завершения в соответствии с самими документами", - сказал Витренко.

Вместе с тем он подчеркнул, что для Украины важно оставаться надежным транзитером.

"Для нас очень важны сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским потребителям, так и европейским потребителям. Поэтому никакие действия, которые могут представлять угрозу этому, не будут поддержаны с нашей стороны", - сказал Витренко.

Как сообщалось, Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.