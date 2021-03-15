"Газпром" не змінює обсяги бронювання транзитних потужностей України

На квітень заброньовано ті ж обсяги, що і на березень.

"Газпром" забронював додаткові транзитні потужності України на березень в аналогічному до лютого обсязі. Про це випливає з результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На платформі RBP в понеділок бронювали додаткові транзитні потужності на квітень. Із запропонованих 15 млн куб. м на добу були запитані 14,2 млн куб. м на добу. Точно таким же був результат аукціону на березень і на лютий.

У березні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 114,7 млн куб. м на добу (мінімум 101,2 млн куб. м, максимум 120,3 млн куб. м, що майже доходить до заброньованого максимуму).

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 14,2 млн куб. м заброньовано додатково на аукціоні - всього 123,2 млн куб. м на добу.

Раніше повідомлялося, що російський "Газпром" повністю заплатив "Нафтогазу" за бронювання потужностей української газотранспортної системи в 2020 році. Згідно з контрактом, вартість бронювання за транзит 65 млрд куб. м газу становить 2,1 млрд доларів.

Транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою в 2020 році склав 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж в 2019 році (89,6 млрд куб. м). Підготував/ла : Елена Середа