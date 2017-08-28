"Газпром" обратился в Верховный Суд по штрафу АМКУ 172 млрд гривен

Компания "Газпром" (Россия) обратилась в Верховный Суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Об этом говорится в определении суда от 15 августа, передают Українські Новини.

В рамках принудительного взыскания долга по этому решению суда Государственная исполнительная служба прибегла к аресту принадлежащих "Газпрому" 40,2% акций ЧАО "Газтранзит" (Киев).

Были арестованы 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от участия в ЧАО "Газтранзит", а также корпоративные права и имущество ООО "Газпром сбыт Украина".

Позже "Газпром" добился отмены списания подлежащих уплате "Газпрому" 79,9 млн гривен дивидендов от "Газтранзита".

Судебные тяжбы по поводу принудительного взыскания долга продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, АМКУ требует арестовать имущество "Газпрома" в Украине для взыскания 172 млрд гривен штрафа.

"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.