Газпром объявил о расторжении всех контрактов с Украиной

Газпром приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Об этом заявил глава правления компании Алексей Миллер.

Миллер сказал, что речь идет, как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.

Решение о начала расторжения контрактов глава Газпрома объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража "нарушило интересы Газпрома".

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - пояснил Миллер.

Накануне Газпром на 20% снизил давление в газопроводах с российской стороны газотранспортной системы.

1 марта Газпром снизил давление на входе в украинскую ГТС на 10%.

Также 1 марта МИД Украины направил в Евросоюз ноту с уведомлением о том, что Газпром отказывается выполнять свои договорные обязательства и решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, Нафтогаз выиграл у Газпрома арбитраж относительно транзита: российский монополист должен выплатить Нафтогазу $2,56 млрд.