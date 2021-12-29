"Газпром" оголосив про завершення підготовки до запуску "Північного потоку-2"

Російський "Газпром" завершив заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2", він готовий до початку роботи.

Про це голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив на нараді з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс.

Путін під час наради про проходження осінньо-зимового опалювального сезону зазначив, що "Газпром" віддає пріоритет у постачанні газу для внутрішнього ринку, але "Росія має можливість нарощувати експорт газу".

"Сьогодні має бути завершено процедуру заповнення технічним газом другої нитки "Північного потоку-2". Перша нитка була заповнена у жовтні. Цей новий маршрут безумовно послужить для стабілізації цін на європейському ринку", - сказав Путін.

Своєю чергою голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що в середу о 12:58 у Москві завершилося заповнення другої нитки газопроводу до робочого тиску.

"Газопровід "Північний потік 2" до роботи готовий!" - наголосив Міллер.

Раніше Путін заявляв, що Росія збільшить постачання газу до країн ЄС у випадку запуску "Північного потоку-2", що сприятиме зниженню цін на спотовому ринку Європи. Наразі газопровід проходить сертифікацію.

Перед цим "Газпром" призупинив транзит палива газопроводом "Ямал-Європа" через Білорусь та Польщу. Як наслідок на фоні падіння генерації ВЕС 21 грудня спотова ціна газу в Європі сягнула рекордних $2200 за тисячу кубометрів. Згодом ціни опустилися до рівня $1300 за тисячу кубів.

Співрозмовники БЦ на ринку газу стверджують, що таким чином російський монополіст зацікавлений у підтримці високих цін на газ у Європі шляхом створення штучного дефіциту газу. Таким чином, "Газпром" також змушує ЄС прискорити введення газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Інтерфакс