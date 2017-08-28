"Газпром" оспорил в Верховном суде Украины штраф на $6,6 млрд

Высший хозяйственный суд Украины отказался отменять принудительное взыскание с русского "Газпрома" штраф практически в семь млрд. долларов в пользу Киева за якобы монополию на украинском рынке транзита газа.

"Судья Верховного суда Украины Инна Бердник, рассмотрев объявление "Газпрома" о пересмотре Верховным судом Украины распоряжения Высшего хозяйственного суда Украины от 16 мая 2017 по иску Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" о взыскании суммы (штрафа - ред.)... принял решение предоставить "Газпрому" срок для устранения недочетов до 29 августа нынешнего года", - говорится в определении Верховного суда Украины.

Осенью 2014-го антимонопольщики Украины направили в суд иск о принудительном взыскании штрафа и пени на такую же сумму. Верховный суд Украины дал "Газпрому" время до вторника, 29 августа, на устранение данного недостатка. В случае, ежели до 29 августа Газпром не устранит нарушения, объявление будет возвращено.

Компания не предоставила всех документов, на которые она ссылалась при обосновании собственной позиции.

В рамках принудительного взыскания долга по этому решению Государственная исполнительная служба арестовала 40,2% акций "Газтранзита", которые принадлежат "Газпрому". Ну и сумма штрафа вначале была очень сходна на ту, которую Киев должен вернуть российской столице. Во втором месяце зимы прошедшего следующего года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда грн, либо около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушения законодательства о защите финансовой конкуренции.

С самого начала июля этого 2017-ого года министр юстиции Павел Петренко сообщал, что в Государственный бюджет взыскано с ПАО "Газпром" 80,8 млн грн. В компании удивились такому штрафу, так как "Газпром" не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, а сообщает горючее украинскому "Нафтогазу".

К середине осени 2016 АМКУ подал иск в Хозяйственный суд столицы Украины о принудительном взыскании штрафа и пени.