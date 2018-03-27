"Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража - "Нафтогаз"

Российский "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража относительно поставки и транзита газа через Украину, сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" по итогам переговоров с "Газпромом".

"Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается подтвердить выплату $ 2,6 млрд согласно решению арбитража по транзитному контракту от февраля текущего года", - отметили в "Нафтогазе".

В НАК напомнили, что оба решения Стокгольмского арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат.

По данным "Нафтогаза", на переговорах представители "Газпрома" озвучили желание внести в контракты с "Нафтогазом" поправки, противоречащие решениям международного арбитража, или же расторгнуть контракты с украинской компанией. "Нафтогаз" считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения "Газпрома", - отмечают в НАК.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.

Сообщалось, что встреча представителей "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" для обсуждения спорных вопросов состоится до конца марта.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В ответ "Газпром" заявил о расторжении контрактов с Украиной и вернул "Нафтогазу" предоплату за март.

По материалам: Интерфакс-Украина