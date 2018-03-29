Газпром отразит $2,6 млрд на выплаты Нафтогазу в отчетности

Российский Газпром отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплаты $2,6 млрд в адрес НАК Нафтогаз Украины по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил заместитель главы Газпрома Андрей Круглов, передает Интерфакс.

"В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль", - сказал он.

Круглов не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли компания выплачивать $2,6 млрд. "Мне нечего добавить к той позиции, которая была официально озвучена. Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решение", - подчеркнул он.

Напомним, Газпром 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом Украины по поставкам газа.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.

По итогам двух споров Газпром должен заплатить Нафтогазу $2,56 млрд.

Как заявил накануне министр юстиции Украины Павел Петренко, долг Газпрома перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража будет взыскан в ближайшее время.

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