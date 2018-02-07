Газпром оценил эффект от Северного потока-2 в $1 млрд в год

Экономический эффект от проекта Северный поток 2 на свободный денежный поток и EBITDA Газпрома от полной консолидации и более низких транспортных затрат может существенно превысить $1 млрд в год, заявил зампред правления концерна Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке. Об этом сообщает Интерфакс.

Аналогичный эффект, но меньшего масштаба, российский монополист ожидает получить и от проекта Турецкий поток.

Круглов напомнил, что стоимость транспортировки тех же объемов газа через Украину составляет более $1,5 млрд в год.

Он объяснил, что в условиях полной консолидации трубопроводного проекта в отчетности Газпрома в расходных статьях отчетности будет отражаться не взимаемый полный тариф, а только гораздо более низкие операционные затраты. Инвестиционная компонента в составе тарифа заменится неденежной статьей затрат - амортизацией.

"С точки зрения формирования показателей EBITDA и свободного денежного потока инвестиционная компонента станет равна нулю. Обеспечивающая формирование прибыли компонента станет равна нулю. Разница в полном объеме пойдет на увеличение ключевых финансовых показателей и денежного потока Газпрома", - объяснил Круглов.

Как сообщалось, 31 января компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.