"Газпром" озвучил свою версию возврата предоплаты "Нафтогаза" за март

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев уверяет, что украинская сторона сама предложила привести контракт на закупку газа в соответствие с решением Стокгольмского арбитража

"Нафтогаз Украины" сам предлагал привести контракт на закупку газа в соответствие с решением Стокгольмского арбитража, но его предложения не соответствовали этому решению, а также содержали ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", - сказал он.

Напомним, "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

В компании напомнили, что "Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Отметим, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, НАК ждет от "Газпрома" оплату деньгами, но готов выслушать другие возможные предложения российской компании по оплате указанной суммы.

по материалам Интерфакс