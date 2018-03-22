"Газпром" подал апелляцию о частичной отмене решения по поставкам "Нафтогазу"

Ходатайство подано по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений.

"Газпром" 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке, сообщила российская компания.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", - говорится в сообщении.

7 ноября 2017 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа заявление об оспаривании отдельного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом" по поставке и его частичной отмене.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

По материалам: Интерфакс-Украина