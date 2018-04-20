"Газпром" потребовал через арбитраж расторжения контрактов с "Нафтогазом"

"Газпром" подал в арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа,

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.

"Сегодня "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию республики", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что переговоры с "Нафтогазом" к результату не привели.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко сообщил, что "Нафтогаз" может обратиться в суд, чтобы компенсировать убытки, связанные с тем, что "Газпром" не выполнит своих обязанностей по транзиту газа до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что государство Россия может передать "Газпрому" свои права требования по ценным бумагам в деле "долга Януковича", в результате чего обращения "Нафтогаза" в суды третьих стран о взысканиях на активы "Газпрома" будут заблокированы.