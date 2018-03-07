"Газпром" предложил "Нафтогазу" день для обсуждения разрыва контраков

Российское ПАО "Газпром" предложило НАК "Нафтогаз Украины" дату встречи по вопросу расторжения газовых контрактов

Об этом сообщил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, информирует "ДС" со ссылкой на РИА Новости.

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", - сказал Медведев.

Отметим, что Медведев не сообщил эту дату.

Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" выиграл спор с российским "Газпромом" о компенсации за недопоставленные объемы газа для транзита.

1 марта в "Газпроме" заявили, что получили от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернули их. Впоследствии "Газпром" заявил о расторжении газовых контрактов с Украиной.