"Газпром" прекратил требовать от "Нафтогаза" уплаты поставок газа на Донбасс, - Витренко

Российский "Газпром" прекратил требовать от НАК "Нафтогаз Украины" уплаты поставок газа на оккупированные территории Донбасса. Об этом сегодня в ходе украинского энергетического форума сообщил журналистам главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Да, это правда", - сказал Витренко.

Ранее Стокгольмский арбитраж установил соответствующее решение.

Напомним, ранее сообщалось, что претензии российского газового монополиста "Газпром" по поставкам газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на данный момент составляют около 1,3 миллиарда долларов.

"Газпром" добивается того, чтобы Стокгольмский арбитражный суд не принимал никакого решения относительно объемов поставок газа на оккупированные территории Донбасса в рамках судебного спора с НАК "Нафтогаз Украины".

В октябре глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о том, что Стокгольмский арбитраж рассматривает поставки газа на оккупированный Донбасс.