«Газпром» приостановил программу внешних займов из-за спора с «Нафтогазом» - Reuters

«Газпром» приостановил программу внешних займов из-за спора с украинским «Нафтогазом», сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, «Газпром» опасается заморозки средств, перечисляемых российской компании. Как добавил один из источников, после ареста активов в Великобритании неназванный банк заморозил кредитную сделку до прояснения ситуации.

Напомним, «Нафтогаз» инициировал процесс ареста активов «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. В июне Коммерческий суд Лондона постановил заморозить активы российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, по результатам которого «Газпром» должен выплатить Украине $2,56 млрд. Reuters утверждает, что вердикт британского суда мог напугать банкиров, которые традиционно работают с «Газпромом» на международном рынке.

Один из источников агентства рассказал, что перед арестом активов в Лондоне «Газпром» отменил размещение евробондов в фунтах стерлингов. Другие два источника среди факторов, которые повлияли на сделку, назвали обострение судебного спора с «Нафтогазом».