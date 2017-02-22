"Газпром" проиграл апелляцию на штраф АМКУ

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу российского "Газпрома" на решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря, которым тот удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины и постановил взыскать с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа и пени.

Соответствующее решение зачитала председательствующая судья Каролина Тарасенко, передают Українські Новини.

"Газпром" имеет право обжаловать это постановление в Высшем хозяйственном суде Украины.

22 января 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Российская компания деньги в срок не уплатила, поэтому к 5 октября, когда был подан иск о принудительном взыскании, сумма штрафа с учетом пени удвоилась.

Есть информация, что "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж на решение о принудительном взыскании штрафа.