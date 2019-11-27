Газпром проиграл апелляцию Нафтогазу в суде Швеции

Суд Швеции отказался удовлетворить жалобу Газпрома на решение Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) не удовлетворил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража в споре с НАК Нафтогаз Украины, согласно которому российская компания обязана выплатить украинской $2,56 млрд. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Подробности немного позже", - написал он.

Как сообщал Витренко перед началом слушаний по апелляции, первая жалоба Газпрома касается решения арбитража, которое обнулило обязательства Нафтогаза по положениям контракта "бери или плати". Благодаря этому решению, Украина не должна платить России около $80 млрд, пояснял он. Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам споров между Нафтогазом и Газпромом на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить украинской $2,56 млрд. Газпром подал апелляцию на данное решение.

Не дожидаясь решения апелляции, Нафтогаз пытается взыскать долг с Газпрома в международных судах и требует ареста активов российской компании в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. В Англии уже арестованы 51% оператора газопровода Северный поток и контрольный пакет Газпрома в операторе Голубого потока в Нидерландах. Кроме того, в Голландии арестованы долговые обязательства перед Газпромом на общую сумму около $2,5 млрд.