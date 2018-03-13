"Газпром" проиграл апелляцию о штрафе АМКУ на 171 млрд грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Своим постановлением КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

В 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, в 2016 году АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

"Газпром" обжаловал решение комитета, однако суд вернул исковое заявление без рассмотрения. Суды всех инстанций, в том числе Верховный суд Украины, отказали "Газпрому" в удовлетворении жалобы о признании возвращения незаконным.

Позже стало известно, что АМКУ в два раза увеличил сумму штрафа, наложенного на "Газпром".