"Газпром" проиграл кассацию на штраф АМКУ

Высший хозяйственный суд отклонил кассационную жалобу российской компании "Газпром" на решение по взысканию с него штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен (порядка 6,5 млрд долларов по текущему курсу) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Решение огласил во вторник председательствующий судья Валентин Палий.

"Суд постановил: решение хозяйственного суда от 5 декабря 2016 и постановление Киевского апелляционного суда от 22 февраля 2017 по иску АМКУ оставить без изменений, в удовлетворении кассационной жалобы "Газпрома" отказать", - огласил Палий.

Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

Российская компания деньги в срок не уплатила, поэтому к 5 октября, когда был подан иск о принудительном взыскании, сумма штрафа с учетом пени удвоилась.

Есть информация, что "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж на решение о принудительном взыскании штрафа.