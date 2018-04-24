Газпром: Разрыв контракта с Украиной не значит остановку транзита

Расторжение действующих контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.

Об этом сообщил заместитель главы правления Газпрома Александр Медведев, передает Прайм.

"Могу процитировать самого себя: я сказал, что контракт, который нами был заключен о транзите до 2019 года, что он продлен не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет", - сказал Медведев.

"Ответить на этот вопрос невозможно, Будет возможно ответить на него тогда, когда мы узнаем экономические условия транзита, которые будут предоставлены Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных объемах транзита газа через Украину после 2019 года.

Ранее "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе отметили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом