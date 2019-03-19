Газпром соединил морскую и наземные части Турецкого потока

Оператор Турецкого потока - компания South Stream Transport B.V - соединил морскую и наземные части газопровода

В Турции сварили завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции Турецкого потока, сообщает Интерфакс.

"Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра", – говорится в сообщении оператора проекта – компании South Stream Transport B.V.

После строительства приемного терминала в Кыйыкей (населенный пункт в Турции) газопровод Турецкий поток будет готов к эксплуатации, добавил оператор.

Турецкий поток - проект, который предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров. Прокладку труб ведут по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. Начало эксплуатации нового газопровода запланировано на конец 2019 года.

Ранее министр энергетики Болгарии Теменужки Петкова сообщила о письме Газпрома, в котором российский монополист заявил о планах прекратить с 2020 года транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию.