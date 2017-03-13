Газпром согласился снять ограничения на реэкспорт газа в Европе

Еврокомиссия может оштрафовать Газпром на 10% глобальной выручки в случае, если он нарушит данные обещания

ПАО Газпром представил Еврокомиссии обязательства по урегулированию антимонопольного дела, где обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы. Также российская компания согласилась предпринять активные шаги к обеспечению их большей интеграции.

В частности, Газпром обязался устранить все прямые и непрямые контрактные ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ за границу или делают это менее экономически привлекательным. Кроме того, Газпром согласен включить ряд важных изменений в условия по пересмотру цен на газ для пяти стран: Болгарии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Газпром также отказывается требовать компенсацию от Болгарии за разрыв проекта строительства газопровода Южный поток.

Еврокомиссия в течение семи недель после публикации собирает предложения клиентов относительно обязательств, предложенных Газпромом в рамках урегулирования антимонопольного дела, а затем примет окончательное решение, удовлетворяют ли ее предложенные обязательства.

"Если будет принято положительное решение, ЕК может установить эти обязательства юридически обязывающими для Газпрома. Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобальной выручки компании без необходимости доказывать, что компания нарушила антимонопольные правила", - говорится в сообщении ЕК.

При этом Еврокомиссия приглашает все заинтересованные стороны прокомментировать обязательства, представленные Газпромом, чтобы урегулировать дело, возбужденное антимонопольным органом ЕК в отношении газовых рынков Центральной и Восточной Европы.

"Мы полагаем, что обязательства позволять обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам", - заявила член ЕК по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

"Они снимают наши антимонопольные вопросы и обеспечивают перспективное решение в соответствии с правилами Евросоюза. В действительности, они помогают лучшей интеграции рынков газа в регионе. Это влияет на миллионы европейцев, которые используют газ для отопления своих домов и обеспечения бизнеса", - заявила член ЕК по вопросам конкуренции.

ЕК инициировала расследование о потенциальном нарушении Газпромом антимонопольного законодательства Европейского Союза в 2012 г.

В апреле 2015 г. ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях. ЕК называет три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: Газпром, возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти.

Газпром 28 сентября 2015 г. направил в адрес ЕК письменный ответ на Уведомление о претензиях в рамках антимонопольного расследования его деятельности в странах Европейского Союза, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов.

Источник: Интерфакс