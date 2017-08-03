"Газпром" сокращает поставки газа через Украину - СМИ

"Газпром" увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, который берет газ из "Северного потока" на территории Германии. Это может существенно сократить объем транзита российского газа через Украину, передает УНН со ссылкой на "Ведомости".

"2 августа, после полугодового запрета "Газпром" снова получил доступ к 40% мощностей газопровода", - пишет издание.

По данным компании-оператора OPAL Gastransport, в результате этого загрузка выросла более чем на четверть. Но снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

Часть газа для немецкой трубы, вероятно, "Газпром" перебросил с украинского направления. Согласно официальным данным словацкого оператора Eustream заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Вельке- Капушаны" на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем.

Перераспределение транзитных потоков газа незначительное в масштабе времени, но не в долгосрочной перспективе, заявил директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. По его словам, "Газпром" постоянно декларирует желание отказаться от транзита через Украину, но пока OPAL - единственный вариант "Газпрома" реализовать эту политику.

"Уверен, что компания будет использовать эту возможность по максимуму", - говорит Д.Маринченко. 12 млрд куб. м транзитного мощности OPAL, которые стали доступными для "Газпрома" - это около 20% годового транзита газа через Украину в 2016 г., утверждает аналитик.

"При доходах от транзита газа на уровне чуть более $ 2 млрд, о которых сообщалось по итогам прошлого года, потери "Нафтогаза" могут составить около $ 400 млн. Для Украины это достаточно значительная сумма", - добавил он.

Увеличение прокачки через OPAL за счет транзита через Украину следовало ожидать, считает заместитель директора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. "Транспортировать газ по северному маршруту для" Газпрома "значительно выгоднее", - говорит эксперт.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что не собираются снимать претензии и отменять иски по "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.