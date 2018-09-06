«Газпром» удалил с сайта перечень своих «дочек», включая зарубежные.

Российская нефтяная компания «Газпром» удалила с официального сайта информацию, в которой содержится перечень «дочек», включая зарубежные.

На данный момент на странице опубликована только отсылка: «Список подконтрольных ПАО "Газпром" организаций, имеющих для него существенное значение, публикуется в ежеквартальном отчете ПАО "Газпром" (раздел III, пункт 3.5)».

Как обратил внимание «Интерфакс», в этом разделе до этого была 161 компания. Некоторые из них находились в состоянии банкротства или ликвидации.

Впоследствии «Газпром» объяснил RNS, что удаление с официального сайта информации о дочерних компаниях обусловлено тем, что данные о подконтрольных организациях публикуются в ежеквартальных отчетах. Ее дублирование в нескольких разделах сайта нецелесообразно, отметили в «Газпроме».

Напомним, что ранее суд постановил «Газпрому» выплатить $2,6 млрд украинскому «Нафтогазу». Российская компания обжаловала это решение. Однако «Нафтогаз» не стал ждать завершения рассмотрения жалобы. Украинская сторона намерена арестовать активы российской компании в ряде европейских стран.