"Газпром" зарезервировал в балансе всю сумму долга "Нафтогазу"

Российский "Газпром зарезервировал всю сумму долга НАК "Нафтогаз Украины" по транзитному контракту - 4,63 млрд долларов. Это следует из опубликованного бухгалтерского баланса компании, передают российские СМИ.

Так, согласно документу, в балансе "Газпрома" признан расход в 272,943 млрд рублей (в эквиваленте 4,74 млрд долларов). Это почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража, принятого 28 февраля 2018 года.

Отметим, что Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Также арбитраж обязал украинскую сторону выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ. В конечном итоге, российский "Газпром" должен НАК "Нафтогаз Украины" около 2,6 млрд долларов.

Напомним, ранее председатель правления российского газового монополиста Андрей Круглов сообщил о том, что "Газпром" отразит в отчетности за 2017 год 2,6 млрд долларов выплаты НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. На эту сумму будет скорректирован объем прибыли компании.

Позже коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил журналистам, что НАК может начать процесс взыскания с российского газового монополиста указанного долга уже в апреле.