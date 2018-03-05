"Газпром" заявил, что уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Об этом заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж", - сказал он.

Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.

А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.