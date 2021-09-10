Газпром заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Повідомлення про це розміщене в Telegram-каналі Газпрому з посиланням на Алєксєя Міллєра

Російська компанія Газпром заявила про завершення будівництва "ПП-2". Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Алєксєй Міллєр повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, за словами радниці міністра енергетики Олени Зеркаль, Росія спробує запустити газопровід "Північний потік-2" ще до проходження сертифікації.

На поточному тижні агентство Bloomberg також повідомило з посиланням на власні джерела, що Газпром планує розпочати транспортування газу через першу лінію "Північного потоку -2" до Німеччини 1 жовтня, без проходження сертифікації. Обидві нитки магістралі Газпром планує запустити через два місяці.

