"Газпрому" насчитали 100 млн долларов пени за неисполнение решения арбитража

Российский "Газпром" должен оплатить уже 100 миллионов долларов пени за неисполнение решения Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Чиновник рассказал, что процесс ареста активов "Газпрома" происходит в юрисдикции Нидерландов, Великобритании и Швейцарии. Активы "Голубого потока" (поставляет газ в Турцию), которые были арестованы недавно, стоят больше, чем "Газпром" должен заплатить по решению арбитража.

Что касается пени, то каждый день начисляется около полумиллиона долларов штрафа за неисполнение решения.

"Мы говорим о серьезной сумме, это где-то полмиллиона долларов в сутки. Также они ("Газпром", - ред.) будут вынуждены компенсировать все дополнительные расходы на принудительное выполнение этого решения как "Нафтогазу" и его юристам, так и, например, судебным исполнителям, которые выполняют соответствующие решения местных судов", - сказал Витренко.

Он добавил, что сейчас сумма пени составляет уже 100 миллионов долларов.

Напомним, суд в Амстердаме арестовал акции российского "Газпрома", задействованные в газопроводе "Голубой поток", по иску "Нафтогаза Украины".