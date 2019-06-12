ГБР и ГПУ задержали группу чиновников и полицейских за вымогательство $500 тысяч

Сотрудники Госбюро расследований (ГБУ) совместно с Генпрокуратурой (ГПУ) разоблачили должностных лиц, которые требовали от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка.

Об этом в Facebook рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Следователями ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые трубовали от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - отметил Генпрокурор.

Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов.

Как уточнила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос объявления указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и избрания меры пресечения.

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