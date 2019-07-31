ГБР обыскивает местную прокуратуру и два отделения полиции в Днепропетровской области

Госбюро расследований проводит обыски в местной прокуратуре и двух отделениях полиции Днепропетровской области. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на странице в Facebook.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах участка Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и сотрудниками Службы безопасности Украины", - написала Варченко.

По ее словам, представители ГБР проверяют и устанавливают обстоятельства уголовного нарушения, которое мог совершить прокурор Днепропетровской прокуратуры.

По данным ГБР, прокурор местной прокуратуры мог продать через товарную биржу арестованные посевы сельхозкультур на 420 га земли за 882 тыс. грн. Нарушение заключается в пренебрежении решением суда об аресте, которое предусматривает полный запрет распоряжаться посевами до обнародования окончательного решения в криминальном производстве.

"Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - отметила Ольга Варченко.

Она напомнила, что санкция ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, вчера Государственное бюро расследований совместно с Генеральной прокуратурой Украины осуществляло обыски на таможенных постах аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне.