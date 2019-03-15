ГБР проверит, скрывал ли Сытник коррупцию в Укроборонпроме

Государственное бюро расследований проверит возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает "Интерфакс-Украина".

Комментируя заявление руководителя САП Назара Холодницкого о том, что Сытник мог знать о сокрытии коррупции в ГК "Укроборонпром", Труба сказал:

"Мы будем исследовать все факты, и проверять все обстоятельства, о которых нам известно".

Он добавил, что у ГБР вопросы будут не только к детективам, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки.

"Юридическая оценка будет предоставляться действиям и руководителей структурных подразделений НАБУ, и руководству", - подытожил Труба.

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним: 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский. По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм- прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов. 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получаетконтрабандой из Российской Федерации. 4 марта Порошенко уволилГладковского из СНБО.

Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

12 марта в НАБУ заявили,что обвинения в пособничестве коррупционным схемам беспочвенны.

14 марта в НАБУ сообщили, что отстранили от исполнения должностных обязанностей двух детективов - Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко, которые упомянуты в расследовании "Bihus.info" о хищениях в "Укроборонпроме".

15 марта руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допустил, что директор Бюро Артем Сытник знал об участии его подчиненных в незаконных схемах.