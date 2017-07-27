Где Украина берет деньги на роскошных чиновников

Есть и старый проверенный метод начисления огромных премий "за интенсивную работу"

Заоблачные зарплаты некоторых топов госкомпаний, силовиков и чиновников исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами гривен. Откуда берутся деньги на высокие заработки в бедной стране? Как выяснили "Вести", одни получают их из бюджета, а другие зарабатывают на высоких тарифах. Есть и старый проверенный метод начисления огромных премий "за интенсивную работу", передают Вести.

Каковы доходы

На днях из ПриватБанка уволилась корпоративный секретарь Виктория Страхова, зарплата которой составляла чистыми 80 тыс. грн в месяц. Откровения экс- сотрудницы вызвали возмущения: мол, за что платили такие деньги в уже государственном банке, который получал докапитализацию. "Для протокола: моя зарплата в Привате -100 тыс., но я также самостоятельно с чистой суммы (80 тыс.) платила за билеты, гостиницу/квартиру, мобильную связь и т. п.", - пожаловалась в соцсети Страхова.

Впрочем, случай с ней не единственный. Судя по электронным декларациям чиновников, минимальной зарплатой у руководителей предприятий и не пахнет - только суммы окладов достигают от нескольких сотен тысяч. Так, если зарплата обычного почтальона составляет 3500 грн, то у гендиректора "Укрпочты" - чуть более 333 тыс. грн (см. инфографику), а у его замов - 153- 175 тыс. грн. Также рекордсмены по зарплатам есть и в других структурах. В частности, член Высшего совета правосудия Алла Лесько опять же, согласно декларации, получает зарплату в 538 534 грн.

Откуда деньги

Откуда же чиновники берут такие деньги на огромные зарплаты, тогда как большинство ключевых госпредприятий несут многомиллионные убытки? "Деньги на большие зарплаты "Укрзализныця" зарабатывает. Попробуйте нанять хорошего топ-менеджера на низкую зарплату? Понятно, что никто не пойдет. Да, у железной дороги есть проблемы с доходами, поскольку из-за искусственно заниженных тарифов на грузовые перевозки ведомство недополучает только от металлургов 20-30 млрд грн в год. Недоплачивают также зерновики и газовики. Но зарплаты менеджеров по сравнению с этими цифрами - капля в море", - говорит "Вестям" советник главы Мининфраструктуры Александр Кава.

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Что касается невысоких зарплат проводников (они составляют 5-6 тыс. грн), то Кава считает, что каждый получает по своему вкладу в общее дело: "Понятно, что проводникам так много платить не будут, ведь они выполняют другую работу".

В то же время топ-чиновники начисляют себе большие зарплаты, пользуясь тем, что формально многие из них не находятся на госслужбе. Это такая себе лазейка, для того чтобы обойти ограничения по зарплатам. Яркий пример - "Нафтогаз".

"Формально сотрудники "Нафтогаза" не чиновники, они не находятся на госслужбе, при этом 100% акций предприятия принадлежат Кабмину. Это публичное акционерное общество, но купить их акции нигде невозможно. Свои деньги они зарабатывают, но каким образом? Например, продажей газа на внутреннем рынке, т. е. нам с вами. За два года тарифы на газ для нас выросли в восемь раз. Конечно, у них деньги есть. Например, приближенные к начальству руководители могут получать тоже по 200-250 тыс. грн в месяц. Хотя другие начальники отделов и департаментов - 15-20 тыс. грн. По сравнению с Коболевым - это копейки, но по сравнению с зарплатами простых украинцев - достаточно высокие зарплаты", - говорит "Вестям" энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Также, по его словам, в этом году "Нафтогаз" планировал увеличить свои траты. "К примеру, они хотели только 36 млн грн в год потратить на пятерых членов Набсовета. Из них 20 млн грн - на зарплаты, а 9 млн грн - на их содержание. Ведь трое из членов - иностранцы, им нужно, видимо, снимать жилье, покупать страховки", - добавил Марунич.

НАПК взялось за декларации 225 чиновников

Как рассказал "Вестям" юрист Ростислав Кравец, который неоднократно подавал иски в суд на ключевые финансовые органы, в т. ч. и Нацбанк, руководство закладывает внушительный бюджет именно на зарплаты. "Так как штат недоукомплектован, руководство выплачивает "сэкономленные" деньги себе в виде надбавок, премий, например, за интенсивную работу. При этом для госслужащих этих надбавок нет (есть соответствующее постановление Кабмина, которое их отменило), но в таких структурах их до сих пор могут начислять. Кроме того, надбавки могут быть за работу с секретными документами, ученые степени и прочее - иногда они даже доходят до абсурда.

Та же ситуация и с Фондом гарантирования вкладов, там все объясняют сложностью работы", - пояснил Кравец. По его мнению, высокие зарплаты руководства госпредприятий - это такой себе откуп. "Ими подкупают нужных сотрудников, чтобы те выполняли задачи первых лиц государства, хотя по факту такие зарплаты ничем не обоснованы", - отметил Кравец.

У частников - до 150 тысяч

Высокие зарплаты и у новых антикоррупционщиков. Например, у главы НАБУ Артема Сытника только должностной оклад составляет 63 тыс. грн, а получает он в два раза больше. Это ведомство отличилось тем, что сразу после создания закупило носки для своих спецназовцев - 373 грн за пару.

Удивляет и зарплата главы Национального агентства противодействия коррупции Натальи Корчак. Эта структура призвана проверять декларации чиновников и силовиков.

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Осенью прошлого года Корчак начисляла себе и своим сотрудникам по 200 тыс. грн премии. Сама она пояснила это тем, что премии платила "за работу". "Запущены процесс электронного декларирования и механизм проверки финансирования партий, осуществляется постоянная работа, связанная с предотвращением коррупции", - перечислила чиновница заслуги.

"Зарплата госслужащих идет исключительно из госбюджета, у разных институций сумма полученных средств может состоять из разных частей - как правило, это голая ставка и нет возможности выписывать премии. В НАБУ, по крайней мере, так. В ГПУ зарплата состоит из ставки, но большинство суммы зарплаты состоит из премии, что дает право руководителю влиять на решения подчиненных. Конечно, высокие зарплаты - не преступление. Главное, что они должны соответствовать результату работы", - говорит "Вестям" глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Тем более что в частных компаниях руководящие должности оплачиваются, как правило, намного скромнее. Как сказала "Вестям" HR-эксперт Татьяна Пашкина, в среднем зарплата топ-менеджера компании варьируется от 50 тыс. до 150 тыс. грн.

Український Бізнес Ресурс

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