Гендиректором Банкнотно-монетного двора НБУ стал Владимир Баглай

Генеральным директором Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины стал Владимир Баглай, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"По результатам открытого отбора на вакантную должность генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины с 23 января 2018 года назначен Владимир Баглай", - сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что Баглай работает на Банкнотно-монетном дворе уже 8 лет. Он в совершенстве знает все этапы производственного процесса и все стороны предприятия "изнутри", понимает важность соблюдения высоких стандартов качества продукции.

"Уверен, что профессионализм, опыт многочисленных международных переговоров и безупречная деловая репутация Владимира Баглая будут способствовать его эффективной работе на этом ответственном посту", - отметил в. о. главы НБУ Яков Смолий.

У регулятора добавили, что одним из главных приоритетов в деятельности нового руководителя станет закрепление позиций Банкнотно-монетного двора на мировом рынке производства защищенной бумаги и денежных знаков.

До назначения с ноября 2017 года Владимир Баглай был и.о. гендиректора БМД НБУ, с октября 2015 года - работал первым заместителем руководителя этого предприятия.

Всего Баглай работает на Банкнотно-монетном дворе НБУ с 2009 года, построив успешную профессиональную карьеру от инженера-технолога до заместителя и исполняющего обязанности генерального директора.

У новоизбранного гендиректора БМД НБУ есть профильное образование, он закончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" по специальности "Технология печатных изданий" в 2000 году. Свободно владеет английским языком.

Напомним, НБУ выпустил сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн двух обновленных банкнот гривны.