General Electric поставит в Украину 30 дизельных локомотивов серии Evo. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

Поставку локомотивов посол Украины Валерий Чалый обсудил с президентом и исполнительным директором компании General Electric Transportation Рафаэлем Сантаной.

Стороны договорились, что это будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и General Electric, включающего совместный проект по модернизации украинской железной дороги, сотрудничество в энергетической отрасли и медицине.

Чалый отметил, что завершение работы над долгосрочным рамочным соглашением между GE Transportation и Укрзалізницею позволит привлечь в Украину локомотивные технологии мирового уровня.

Также посол Украины привлек внимание к вопросу локализации производства новых локомотивов и модернизации существующего локомотивного парка на производственных мощностях Украины.

В декабре 2017 г. сообщалось, что Укрзалізниця и General Electric Transportation достигли согласия по ключевым условиям долгосрочного партнерства.