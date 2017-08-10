Генпрокуратура открыла уголовное дело против должностных лиц "Нафтогаза"

Департаментом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры 4 августа открыто уголовное производство против должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины". Об этом пишет ЭП со ссылкой на источник в ГПУ.

Собеседник не уточнил фамилий фигурантов дела, пояснив только, что они подозреваются в нарушении двух статей УК: No172 (Грубое нарушение законодательства о труде) и No364 (Злоупотребление властью или служебным положением).

В рамках этого производства 9 августа Генпрокуратура затребовала у "Нафтогаза" список документов.

"Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, просим предоставить заверенные копии действующего устава "Нафтогаза"; журнала входа/выхода в центральный офис компании за 18 и 21 июля 2017 года", - говорится в запросе ГПУ на "Нафтогаз".

Кроме того ГПУ затребовала табель учета рабочего времени главы НАК Андрея Коболева, Щербенко В.В. (директор по административной деятельности НАК) и Лупащенко В.М. (начальник управления департамента безопасности НАК ) за 18 июля; должностную инструкцию Коболева, Щербенко и Лупащенко, действующую на июль-август 2017 года.

Производство открыто по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с должности вице-президента-главного инженера ПАО "Укртрансгаз".

По неофициальным данным, в указанные даты (18 и 21 июля) Бурак приезжал в центральный офис "Нафтогаза", где проводил встречу с Коболевым, Щербенко и Лупащенко.

"Говорили про его увольнение "по собственному". Он не согласился, поэтому было начато внутреннее служебное расследование и его уволили по статье", - говорит источник в "Укртрансгазе".

"В ходе работы комиссия собрала соответствующие доказательные материалы, установила факты нарушений и вину должностных лиц компании, к которым были применены соответствующие дисциплинарные взыскания, в том числе увольнения", - такая формулировка содержится в официальном пояснении "Укртрансгаза" к решению об увольнении Бурака.

Игорь Бурак является членом команды экс-президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива (в настоящее время занимает пост замглавы Минэнерго) - оппонента Андрея Коболева.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева расследует бездеятельность Коболева в период вымывания средств из "Укрнафты".

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" просит суд открыть дело о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь", которое является частью машиностроительного дивизиона российского госконцерна "Росатом". По материалам: Экономическая правда /