Генпрокуратура разберется с использованием формул "Роттердам +" и "Баумгартен+" при закупках угля и газа

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен разобраться и формулой формирования цены при закупке угля и газа.

"Как генпрокурор я на прошлой неделе дал распоряжение провести доследственную проверку материалов о формировании тарифов с так называемым "Роттердам +" в Национальной комиссии регулирования энергетики. Я, в конце концов, под должности обязан установить истину, действительно ли уголь закупается в Украине по так называемой формуле "Роттердам +", - заявил генпрокурор на брифинге в Киеве в среду.

Он также сообщил, что располагает заявлениями касательно использования формулы "Баумгартен+" при закупках газа и ожидает удовлетворительных ответов на интересующие вопросы.

"Мы закупаем газ по формуле "Баумгартен+". НАК "Нафтогаз" покупает газ у европейских фирм по цене "Баумгартен+" и доставка в Украину. У меня есть заявления о том, что газ на самом деле не отходит от территории Украины на запад дальше, чем на 10 км от словацкой границы (с Украиной - ИФ). Вопрос: за что платится 40 евро за доставку из Австрии в Украину? Поэтому мы намерены провести доследственную проверку", - сказал генпрокурор.

При этом Ю.Луценко пообещал: "Если объяснения будут неудовлетворительные, то мы начнем уголовные производства и будем разбираться с этой историей".

