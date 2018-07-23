Германия будет достраивать "Северный поток-2" несмотря на позицию Украины

Позиция Германии по вопросу строительства газопровода "Северный поток - 2" не изменилась, но при его реализации следует прояснить роль Украины как страны-транзитера газа. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, пишет ТАСС.

"Наша позиция не изменилась: в том, что касается "Северного потока - 2", речь идет о коммерческом проекте", - сказала она. "Однако при этом мы всегда говорили, что следует прояснить, какую роль будет играть Украина как страна-транзитер", - отметила Деммер. "В наших интересах, чтобы она (Украина) сохранила свою роль как транзитер газа", - добавила представитель кабмина.

В этой связи, по ее словам, правительство ФРГ приветствует переговоры, которые ведет (заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович) Шефчович с российской и украинской сторонами.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и по плану пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.