Германия готова покупать американский газ

Немецкое правительство не против профинансировать строительство СПГ на севере страны

Германия готова поддержать покупку газа в США. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает РБК-Украина, немецкое правительство готово взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США. Он расположится на севере Германии, стоимость строительства - 500 млн евро.

Отдельные чиновники из обеих стран предполагают, что благодаря такому решению Берлин пытается решить торговый спор с Вашингтоном. Еще одной мотивацией считаются надежды Германии избежать санкций США из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи разработали законопроект, согласно которому США могут выделить Европе $1 млрд на финансирование энергетических проектов, чтобы "противостоять влиянию России".

Помощь США позволит "разрушить контроль" России над Европой и "создать рабочие места здесь, в США". Законопроект позволяет Агентству торговли и развития США (USTDA) и другим агентствам поддерживать инвестиции частного сектора США в стратегически важные энергетические проекты в Центральной и Восточной Европе с 2019 года по 2023 год.

Проекты включают инфраструктуру природного газа, такую как межсетевые соединители, хранилища, объекты импорта сжиженного природного газа (СПГ) и пропускную способность обратного потока. Кроме того, они включают электрическую инфраструктуру и интеллектуальные сети.