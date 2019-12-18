Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2", - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия выступает против экстратерриториальных санкций, которые Соединенные Штаты собираются ввести против "Северного потока-2"

Об этом сообщает Focus.de .

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции", - сказала она.

Меркель также напомнила, что сейчас идут переговоры по транзиту газа через Украину, и, по ее словам, лишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2" могут негативно на них отразиться.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.

Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.

В Германии считают, что под американские санкции могут попасть 350 компаний. А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.