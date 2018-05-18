Германия ответила на критику США Северного потока-2 и пообещала учесть интересы Украины

Министр экономики Германии Петер Альтмайер прокомментировал критику США газопровода Северного потока-2 и пообещал учесть интересы Украины в рамках его строительства.

Как сообщает Reuters, Альтмайер обвинил Вашингтон в желании заблокировать строительство трубопровода, который строится Газпромом и консорциумом европейских энергетических компаний.

Причина действий США, по мнению министра, кроется в желании американцев увеличить собственный экспорт сланцевого газа.

"Они ищут рынки... Но сланцевый газ намного дороже российского газа, поэтому блокировка Северного потока-2 сама по себе не гарантирует экспорт", - заявил Альтмайер.

Он добавил, что Европа решительно отреагирует на попытки США поставить свои экономические интересы над интересами партнеров.

"США - наши друзья и партнеры, и мы хотим защитить наши общие ценности...Но если США ставят свои экономические интересы над интересами других, тогда они должны ожидать того же и от Европы", - подчеркнул немецкий министр.

По словам Альтмайера, Евросоюз должен гарантировать, что Украина продолжит оставаться транзитером газа даже после того, как новый газопровод будет построен.

"Германия ничего не делает против интересов Украины. Мы как раз хотим достичь того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован и обеспечен не только самими Украиной и Россией, но и Европейским Союзом", - цитирует министра DW.