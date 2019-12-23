Германия: Строительство Северного потока-2 завершится в 2020 году

Строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено во второй половине 2020 года, несмотря на санкции США. Об этом заявил координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, пишет Bloomberg.

По его словам, газопровод необходим для энергобезопасности ФРГ. Байер подчеркнул, что санкции США против Северного потока-2 совершенно непостижимы, с учетом недавно достигнутых договоренностей России и Украины по транзиту газа. "Я ожидал гораздо большего понимания от американских друзей. С друзьями так не обращаются", - добавил он.

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20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете страны на 2020 год, в котором также предусмотрена военная помощь для Украины в сумме $300 млн.

21 декабря швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила все работы в рамках проекта Северный поток-2 в связи с введением санкций против участников строительства СП-2 и Турецкого потока. В свою очередь оператор Северного потока-2 заявил, что ускорит строительство из-за санкций. Гармания раскритиковала санкции США против газопровода Северный поток-2. В правительстве ФРГ считают, что эти санкции наносят удар немецким и европейским предприятиями и вмешиваются в их внутренние дела.