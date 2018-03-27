Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Во вторник, 27 марта, компания "Северный поток-2" (Nord Stream-2 AG) получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой ИЭЗ (исключительная экономическая зона). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30 км участка в соответствии с Горным законом Германии.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены", - отметил менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream-2 AG Йенс Ланге.

Немецкая сторона эту информацию пока не комментировала.

Ранее сообщалось, что реализацию проекта "Северный поток-2" стоимостью почти 10 млрд евро "Газпром" и его партнеры намерены начать в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и он соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет вдвое большей, чем у первого "Северного потока", а строительство планируется завершить до конца 2019 года.

Строительство газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину, но его сохранение возможно лишь при условии конкурентоспособных тарифов и отмене Киевом исков в отношении "Газпрома".

Ранее Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам - членам ЕС с просьбой отказаться от намерений строительства "Северного потока-2". Позже ллавы парламентов Латвии, Литвы и Польши во время встречи в Вильнюсе подписали письмо о том, что "Северный поток-2" угрожает энергетической независимости государств ЕС.

Напомним, более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать участие в управлении газотранспортной системой Украины.