Герус пояснив, для чого Україна імпортує російську електроенергію

На думку голови парламентського комітету енергетики та ЖКП, без імпорту російської електроенергії "окремі приватні вугільні компанії" матимуть змогу шантажувати державу

Імпорт електричної енергії з Росії, який почався 1 лютого, відбуватиметься у пікові години у зв'язку з браком вугілля на складах електростанцій. Про це сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус у відео, опублікованому в його Telegram-каналі, повідомляє "Українська енергетика".

"Розпочався імпорт електричної енергії. Цей імпорт займає близько 3-4% нашого споживання. Імпорт іде саме в ті години, коли в Україні є пікове споживання електроенергії. Саме в ті пікові години ситуація збалансовується. У нас є нормальна стабільна ситуація, немає загрози віялових відключень", - сказав Герус.

Він пояснив, що з грудня в Україні спостерігається тривожна тенденція, коли стрімко зменшується кількість запасів вугілля на складах.

"Під кінець січня вони становили лише 44% від необхідних мінімальних гарантованих запасів. У січні були морози, ми очікуємо, що практично весь лютий буде триматися холодна температура. У деякі дні буде -15 градусів. Дуже важливо, щоб ми цей місяць пройшли. у цьому місяці імпорт буде допомагати збалансувати нашу систему. Для нас пріоритет номер один - щоб у кожній домівці було світло та тепло. Є декілька трейдерів, які цей імпорт здійснюють і продають на український ринок електроенергію. Далі у березні буде потепління і такої потреби не буде", - зазначив Герус.

Він нагадав, що в України 80% вугільних електростанцій - приватні компанії. Тож, на думку Геруса, у таких умовах існують ризики, що компанії, не завезли вугілля на свої склади, вдаватимуться до шантажу.

"У нас немає бути ситуації, коли окремі приватні компанії, які не завезли вугілля, могли здійснювати шантаж і тиснути на державу, щоб відбулося підвищення ціни електроенергії", - висловив думку голова комітету.

Він вважає, що якщо відбуватиметься диверсифікація та демонополізація ринку, в Україні буде сильніша енергетична безпека, а енергосистема буде більш надійною з точки зору забезпеченості електричною енергією.

"Багато закидів є, що імпорт впливає на енергетичну безпеку. Він не впливає, бо він становить менше 5%. Така величина ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку", - додав Герус.