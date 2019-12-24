Герус рассказал, на какие цели потратят долг Газпрома

Три миллиарда долларов, которые должен выплатить российский монополист, значительная сумма для Нафтогаза

Долг российского монополиста "Газпром" перед НАК "Нафтогаз" в размере трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража планируют использовать в нескольких направлениях.

Об этом сказал глава энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус, пишет Громадське. Читайте также:Существут риск срыва финальных соглашений с "Газпромом", - Витренко

По его мнению, три миллиарда долларов, которые должен выплатить Газпром, значительная сумма для Нафтогаза.

"Во-первых, у них (у Нафтогаза, - ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - рассказал Герус.