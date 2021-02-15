Гетманцев запевняє, що відсутність траншу МВФ не стане катастрофою

Україна в 2021 році зможе виконати свої бюджетні зобов'язання навіть у тому випадку, якщо не отримає транш від Міжнародного валютного фонду. Про це заявив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу у Верховній Раді.

"Ми переконані в тому, що нам пройти 2021 рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність", - заявив Гетманцев.Гетманцев назвав негативним результатом провал переговорів із місією МВФ.

"З іншого боку ми повинні розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України. Ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ні нашого суверенітету, ні інтересів українців", - зазначив він і додав, що сторонам необхідні додаткові консультації.

11 січня 2021 року місія Європейського департаменту МВФ із питань першого перегляду програми для України в форматі stand-by відновила роботу.

14 січня Кабінет міністрів України обговорив із МВФ намір уряду регулювати ціни на газ для населення.

15 січня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що в 2021 році Україна готова погасити рекордні боргові зобов'язання: для цього необхідна співпраця з Міжнародним валютним фондом.

13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не прийнято.