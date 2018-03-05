ГФС объяснила штраф на 8 миллиардов Коболеву: Санкция не касается оккупированных территорий

Государственная фискальная служба Украины объяснила штраф в 8,3 млрд грн для главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева - в штрафных санкциях за нарушение таможенных правил нет поставок на оккупированную территорию. Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на ГФС.

"В письме "Укртрансгаза" к Энергетической таможне четко написано - что у них нет информации по поставкам на оккупированную территорию с Платово и Прохоровку. Мы эти объемы газа и не учитывали. Мы посчитали таможенные обязательства и санкции по тем объемам, которые они сами нам указали", - говорит Игорь Пиковский.

Кроме того, в ГФС добавили, что наложили штраф на "Нафтогаз", а не персонально на Коболева.

"Мы начали начислять НАК "Нафтогаз Украины" налоговые обязательства сразу с момента их возникновения - с января 2017 года. Переговоры о погашении этого долга тянутся с марта прошлого года", - заявил руководитель Энергетической таможни Игорь Пиковский.

По его словам, наложив на НАК "Нафтогаз Украины" штраф на основании неуплаченных компанией таможенных платежей, налоговики выполнили юридическое действие, которое, по их мнению, соответствует нормам законодательства.

"Санкции применяются к НАК "Нафтогаз Украины", как к юридическому лицу, а не персонально Андрею Коболеву", - сказал Пиковский.

По словам Пиковского, "Нафтогаз" мог выйти из ситуации и предоставить складскую справку перевозчика (в ней указывается перечень товаров, находящихся на складе) вместо акта приема-передачи товара. Она является достаточным основанием для таможенного оформления. Однако "Нафтогаз" эту справку не предоставил.

В свою очередь Андрей Коболев собирается обжаловать штраф в суде, передает "ЕП" со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"НАК "Нафтогаз Украины" собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Государственная фискальная служба наложила на него два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.