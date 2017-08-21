ГФС проводит обыски на 27 государственных спиртзаводах

Государственная фискальная служба проводит обыски на 27 спиртовых заводах в 11 областях. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан в Facebook, передает УНН.

"На данном этапе 260 сотрудников налоговой милиции проводят обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов, которые не входят в состав ГП "Укрспирт", а являются самостоятельными государственными предприятиями. Следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской", - сообщил С.Билан.

По его словам, обыски начались в понедельник утром. Уже изъято тысячу тонн неучтенного спирта.

"Решение о проведении обысков было принято после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов. К тому же факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации", - сообщил С.Билан.

Заместитель главы ГФС уточнил, что обыски проводятся на основании постановления суда в рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 и ч.2 ст.205 ( фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Как сообщал УНН, 16 августа Сергей Билан сообщил, что сотрудники ГФС проводят обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях.